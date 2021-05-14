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臉書數位貨幣計畫 轉進美國
臉書支持的數位貨幣計畫Diem協會12日表示，已放棄申請瑞士支付執照，將把多數業務從瑞士遷往美國，並與加州的Silvergate資本公司合作，推出以美元計價的穩定幣。
臉書在2019年6月宣布Libra數位貨幣計畫，去年更名為Diem。Diem協會之前持續向瑞士金融市場監督管理局（FINMA）申請支付系統執照，如今已撤回申請。
Diem協會12日宣布，旗下美國子公司Diem網路公司，將與多年來均以加密幣為核心業務的Silvergate資本攜手合作。
Diem網路也計劃向美國財政部的金融犯罪執法網路（FinCEN）註冊，申請貨幣服務業（MSB）許可證。
目前Diem僅規劃發行名為Diem USD的穩定幣。比特幣使用的技術是公共帳本系統，不受任何機構控制，但Diem的技術只對臉書和其他Diem協會成員等少數參與者開放；穩定幣的設計方式，旨在避免出現類似比特幣等加密幣的價格波動性。
銀門資本公司將成為Diem USD的專屬發行機構，並代為管理Diem的美元準備金。
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