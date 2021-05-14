錫價進逼30,000美元

消費電子產品需求強勁和運輸受擾導致錫的供給短缺，已推升錫價，進逼每噸30,000美元大關。

依據倫敦金屬交易所（LME）報價，3個月期錫期貨今年來到12日收盤止，已上漲46%至每噸29,785美元，漲幅大於銅、鋁等金屬。錫價前一次漲至這個水準是在2011年，當時曾漲破每噸33,000美元。

LME的3個月錫期貨13日盤中跌1.6%至每噸29,172美元，主因為美元升值，以及中國大陸可能出手抑制金屬價格漲勢。

錫價反彈的原因之一是疫情期間筆電、手機和電視等消費電子產品的銷售激增； 國際錫協會分析師魏洛比表示，把半導體晶片連接至電路板和電子裝置的焊錫，約占全球錫需求一半。美國半導體協會指出，今年1至3月全球半導體銷售額較前一季成長3.6%，比去年同期增加17.8%。

運輸干擾因素也推升錫價，貨櫃輪短缺已持續數月，導致西方國家的錫供給不足；貿易商由馬來西亞、印尼和泰國出口精煉錫時，面臨運輸延誤、運費升高等問題。