通膨概念股 三族群吸睛

美國股市隨通膨疑慮升高而墜入愁雲慘霧中，因投資人擔心物價上漲和成本升高將抑制消費者需求、壓縮企業利潤，甚至迫使聯準會（Fed）升息。但仍有一些股票族群可望受惠於通膨環境，值得關注。

通貨再膨脹概念股：美國經濟從新冠肺炎疫情低潮復甦，可望嘉惠對景氣循環敏感的公司，因獲利將隨經濟「再膨脹」而回升。兩大類股將成為明顯贏家：金融股和工業股。

但BCA研究公司指出，金融股受益程度要看通膨預期升得多高，若高得促使Fed升息抗通膨，將造成公債殖利率扁平化，借入和貸出的利率差距縮小，會擠壓銀行業的淨利差。同理，通膨竄升初期也不妨加碼工業股，若通膨持久就不宜長抱。

大宗商品與相關類股：通膨意味物價普遍上漲，通常大宗商品漲最兇，而原物料股和能源股在通膨時期的抗跌性也較強，因走勢與大宗商品和原物料行情緊密相連。一些個股最近已漲上新高，金礦商、銅礦商和鋼鐵ETF本月來漲幅達7%至9%；標普500原物料類股漲幅約3%，同時期標普500指數跌幅近3%。

訂價權：通膨升高使企業營運成本增加，投資人宜物色能調漲售價，把增加的成本轉嫁給消費者的公司。瑞銀集團分析，訂價權較強的公司包括：遊戲開發商動視暴雪、可口可樂等。