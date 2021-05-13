美國4月PPI持續勁升 通膨壓力進一步加重

美國4月生產者物價指數（PPI）持續大幅上升，最終需求、核心與整體PPI的月升率與年升率都超出預估，顯示景氣復甦及「低基期效應」對物價的影響進一步展現；而且由於廠商生產成本升高壓力加重，傷害企業獲利，並可能拉升消費者物價（CPI）加速走高。

4月最終需求PPI（即整體PPI）比3月再升0.6%，升幅雖比三月時的1%回降，但仍高於市場預期的0.3%升幅，顯示國際原料價格上漲及供應鏈混亂，已導致廠商成本升高，因而提高產品的出廠價格。

上月PPI年升率達6.2%，高於預期的4.2%，更遠高於３月時的4.2%，這除了反映廠商成本升高，也受去年3月開始受新冠肺炎疫情影響，導致物價下跌，使比較基期偏低。

4月扣除能源及食品後的核心PPI，比3月上升0.7%，高於預期的0.4%升幅，與3月時的0.7%升幅相同；比去年同期上升4.1%，超過3月時的3.1%升幅，也比預估的3.8%要高。

扣除能源、食品與貿易項目之後的4月雙核心PPI比3月上升0.7%，遠高於預期的0.4%，也比3月時的0.6%升幅進一步升高；比去年同期上升4.6%，高於3月時的3.1%，也比經濟學者預估的4.3%要高。

經濟學者指出，不僅原料成本提高，工資也加速上升，對企業獲利構成威脅，可能迫使企業提高產品售價，從而推升消費者物價猛升，也對聯準會的超寬鬆政策帶來考驗。