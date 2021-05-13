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南韓組半導體國家隊 公布4,500億美元十年支出計畫

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓三星電子將領導南韓當地供應鏈，組織南韓半導體國家隊。歐新社
南韓三星電子將領導南韓當地供應鏈，組織南韓半導體國家隊。歐新社

南韓半導體業今（13）日宣布，未來十年計劃投入大約4,500億美元資金，在南韓國內建立全球最大的晶片製造基地，加入中國大陸與美國要在關鍵科技站穩領先地位的競賽。

彭博資訊報導，依照南韓總統文在寅為半導體產業發展規劃的國家藍圖，三星電子與SK海力士到2030年為止，將帶領投資超過510兆韓元（4,500億美元）於半導體研發。南韓「半導體國家隊」由153家公司組成，要一起推動十年計畫，保衛攸關國家經濟命脈的最重要產業。

文在寅今天參觀三星電子在首爾南部一處先進製程半導體工廠時，聽取業界高階主管簡報這項倡議。

彭博指出，南韓是美國區域安全防衛的盟友，也是中國大陸的主要進口來源，一直夾在目前對立的兩強之間，同時增強自己的製造實力。半導體占南韓出口最大產值，南韓貿工能源部預估，在2030年以前，南韓晶片出口值將倍增到2,000億美元。

南韓 半導體 文在寅 三星電子

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