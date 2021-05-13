全球最大避險基金創辦人：加密幣最大風險...太成功

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
比特幣今年來大漲90%，乙太幣同期更是瘋漲435%。在此同時，較為傳統的金融資產今年來的走勢趨於平緩。路透
比特幣今年來大漲90%，乙太幣同期更是瘋漲435%。在此同時，較為傳統的金融資產今年來的走勢趨於平緩。路透

全球最大避險基金「橋水基金」（Bridgewater Associates）創辦人達里歐示警，聯準會（Fed）正用寬鬆貨幣政策，助長市場泡沫形成；被問到加密資產的最大風險時，他回答：加密幣「太成功」就是最大的風險，言下之意反而似乎是看好這類資產。

達里歐11日在華爾街日報「Future of Everything Festival」線上峰會被問到，他對數位資產市場的觀點時，他形容加密幣為「令人興奮且未知的東西」。他說，加密幣的最大風險，「來自加密幣本身的成功；任何政府都不希望出現替代性的貨幣」。

達里歐「非常看好」加密幣，原因在於其數位結算的機制，他可能指的是去中心化金融（DeFi）。DeFi指的是在沒有中介機構的情況下，方便加密資產借入、借出、交易的應用與服務。有人認為DeFi可能威脅傳統金融市場，也有人認為Defi是種可讓華爾街更易於促進買賣和放貸的方式。

聖路易聯邦準備銀行近期發布的研究報告顯示，DeFi有些安全性的議題，但解決的話便可能震撼金融產業。

達里歐說，加密幣作為貯存價值的方式，令人覺得有趣，「且可能對我們很重要」。

然而，狗狗幣等更具炒作性質的數位資產掀起的熱潮，令人不禁懷疑加密幣是否也處於泡沫之中。

軟銀創辦人孫正義12日財報會議另指出，他不確定比特幣能否會漲得很高，當被問到像特斯拉那樣投資比特幣的公司愈來愈多時，他不置可否。但他也說，加密幣的熱潮將加密幣推上舞台，有如鑽石或債券，不僅「不容忽視」，「也沒必要拒絕加密幣」，「我們內部不時出現這樣的討論」。

比特幣 華爾街 鑽石

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