美股道瓊早盤跌逾百點 美4月通膨升得比預期高

美股12日早盤全面走低，道瓊指數跌逾百點，主因是美國4月物價增速比預期快，令市場更加擔憂，物價壓力將抑制美國經濟復甦的進度。

道瓊工業指數12日早盤跌120點或0.3%，標普500指數跌0.6%，那斯達克綜合指數跌1.1%，費城半導體指數跌2.4%，台積電ADR跌2.9%。蘋果和特斯拉都跌逾1%。

勞工部12日表示，美國4月消費者物價指數（CPI）比一年前攀升4.2%，高於市場預估的3.6%，寫2008年9月以來最快增速；月升0.8%，也高於市場預估的0.2%。不計食品與能源價格的核心CPI年升3%，月升0.9%，分別高於市場預估的2.3%和0.3%。

本周持續承壓的科技股12日早盤普遍下跌，嘉年華（Carnival）、波音、聯合航空等經濟重啟概念股也下挫。

獨立顧問聯盟投資長Chris Zaccarelli表示：「通膨數據升得比預期高，縱使納入基期效應的因素，市場必將重新評估對利率的觀點。債市過去一直對通膨升溫的壓力過於樂觀，終將承認當前利率實在太低。」