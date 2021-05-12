【專家之眼】中共電信股票被下架 不利開放與公司治理

在美國發行海外存托憑證(ADR)的中國大陸三大電信運營商：中國電信、中國移動和中國聯通申訴失敗，紐約證券交易所將遵照前總統川普的投資禁令，以及現任總統拜登的審核下架這三家公司。外界普遍認為此舉對三家電信公司的實際影響不大。但從長遠看來，對這些公司，乃至於中國大陸恐怕不是什麼好消息。

這事起於川普去年11月的一項行政命令：禁止美國人投資政府認定之幫助中共軍方、情報和安全部門的中國大陸公司，也不能投資其相關金融產品。隨後紐交所公告稱將對這三家中國大陸電信公司除名。然而，今年1月4日紐交所曾說，他們會繼續保持其上市狀態以及交易。當時，專家認為這是拜登在創造美中的談判空間。而在拜登宣誓就任總統後不久，這三家公司也提出再審申請。只是5月仍舊傳出維持下市的決定。

中共證監會表示，三家公司發行美國存托憑證並在紐交所上市已經接近或超過二十年，一直遵守美國證券市場規則和監管要求，如今是美方出於政治目的實施命令，嚴重破壞了正常的市場規則和秩序。而因三家公司的ADR總體規模不大，占總股本比最大的也只有2.2%，即便摘牌，對公司發展和市場運行的直接影響相當有限。

權威美媒報導也認同此說：下架對三家電信公司的實際影響不大。由於中國電信已向上海證交所遞交A股上市申請，而中國聯通在A股也有上市平臺，甚有大陸學者說，三大運營商盈利能力非常強且穩定。從未來電信市場的前景來看，三大巨頭回歸A股對投資者來說是好消息。

美國的決定確實非常政治，但從長遠看來，對中國大陸也不是什麼好消息。說美國決定非常政治，原因有二：一、幫助中共軍方、情報和安全部門的理由不清楚：美方說這三家公司幫助中共軍情和安全部門，但沒定義所謂的幫助是什麼意思。從中共的條條邏輯來看，三大運營商其實是中共工業和信息化部(老郵電)、鐵道、能源等系統的地盤，在中共各有山頭，跨越不易的前提下，他們與軍情安全單位的配合，恐怕不會太超過美國情治機關與電信公司的合作。

二、為何是從這三大電信運營商開始？美國列出的黑名單涵蓋35家公司，包括能源、航空、運輸和技術等行業，財政部還計畫將名單擴大到這些公司的上市子公司。但目前實際進入執行下市程式的公司不多。

最主要的原因，除了這三大電信運營商是最早一批規劃在香港與美國上市的中共國企，具有指標意義外，恐怕也是因為當初上市操盤手，是現任中共國家副主席的王岐山。王當時是中國建設銀行行長，負責推動中國電信香港上市(IPO)業務，他的投入之深，可以說，連股票定價都插了一手，因此是現在中共高層領導中，投入最多的人。美國首先拿這三大公司開刀，是直接對中共高層領導釋放訊號，對王來說，恐怕是點滴在心頭。

此事對中國大陸恐怕也不是什麼好消息。主張下架對三家電信公司的實際影響不大，僅是從籌資角度來說。中共現在有錢，西方資本確實沒以前那麼有影響力，但問題是，如果影響小，那為何三家電信公司還要持續在美國上市呢？這要從當初上市除了籌資外的其他原因來說。

1990年代中共高舉改革大旗，但內有派系掣肘，外界也懷疑中共能走多遠，三大公司的海外上市，中共把它當成是一個指標，要讓外國投資者確信中共國企能通過美國證交所嚴格的會計和金融標準，也進而相信中共推動經改的決心；同時也確立國企與外界接軌的標準，協助公司管理的現代化。

直到現在，中共的十九屆五中全會仍提出「需要在規則制定中建設高水平開放型經濟新體制」說法。三大公司的下市決定，顯然違反了中共持續開放的方向。後續是否持續有更多公司被美國下市？值得觀察。而在中共收緊對香港的管治後，外人恐怕不會太相信中共大型國企在香港上市的標準。在大型國企少了重要外部監管前提下，外界還能相對信任其效率與透明值得投資嗎？

而長遠看來，國企經營常會產生諸多弊病，所以當初才會被中共當局推出來公開上市。現在又被迫開始走回原路，中共要怎樣繼續國企的紀律並推進改革道路，恐怕要多費思量了。