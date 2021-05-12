軟銀去年度淨利創新高 成史上全年賺最多日企

軟銀集團（Softbank）在上季財報創新高的助威下，去年度淨利攀抵4.99兆日圓（459億美元），創下歷來日企全年獲利最高紀錄。

軟銀12日表示，截至3月底止的上季（去年度第4季）淨利為1.93兆日圓，創紀錄新高，推升去年度淨利達4.99兆日圓，顯然軟銀度過一個瘋狂的一年，畢竟這個軟銀面對的是劇烈起伏的股市行情，疫情剛爆發時一度跌到谷底，後來又一路漲到近期的高點。

軟銀去年度業績亮眼，主要是旗下願景基金和第二檔願景基金的全年投資利得衝上6.29兆日圓，而軟銀投資組合中的許多企業在股市熱潮下陸續上市。願景基金最傑出的一筆投資是，從3月上市的南韓電商Coupang近40%持股中，賺取2.6兆日圓的投資利得。軟銀去年還出售美國電信業者Sprint的控股權而獲得9,459億日圓。另外，軟銀其餘持股的帳面價值也有增加。

軟銀12日收盤價報9,180日圓，將近是一年前股價的兩倍。

軟銀執行長孫正義幾年前決定將核心事業從電信轉型成為科技，招致外界多年的質疑，尤其是2019年和去年初的幾筆投資失利，讓當時軟銀損失不少，但如今軟銀去年度的亮眼表現，無疑是決策正確的最好證明。