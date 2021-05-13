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「你富裕，但你拿不到氧氣」印度疫情燒到有錢人，成為「世界第三強國」的夢會粉碎嗎？

商業周刊 / 張方毓／商業周刊
圖為穿著防護衣的民眾十一日將病歿親友的遺體運到新德里一處火葬場。法新社
圖為穿著防護衣的民眾十一日將病歿親友的遺體運到新德里一處火葬場。法新社

摘要

1. 印度這一波疫情不一樣，去年波及大量城市裡的貧窮人口，但這次影響最大的卻是「中產階級」，原因在於，疫情來得突然，快速癱瘓中產人士依賴的大城市醫院。

2. 2019年印度已經成為全球第五大經濟體，更宣稱2030年前要成為全球第三大經濟體。新一波疫情會如何影響印度經濟成長？目前國際貨幣基金仍認為印度全年經濟成長率會達雙位數。

3. 印度4月第一週商業活動下降達12個月內最大幅度，《彭博》指出，這是印度經濟很大一個風險，其GDP有6成都來自消費。

當53歲的印度稅務顧問拉姆在自己家發著高燒、難以呼吸地度過人生最後一段時間，也象徵印度中產階級的「疫情安全網」破了。

像拉姆一樣在近十年加入印度中產階級行列的人，有數百萬人，他們有較高的收入、較好的教育水準以及更強的消費力，是支撐整個印度經濟快速成長的骨幹。但現在，新一波激烈的疫情不僅傷害窮人，更觸及中高收入族群。印度過去期許自己成為世界第三強國，這個美夢，是否會因此破滅？

疫情癱瘓大城市醫院，中產階級無法倖免

印度一所醫院的醫事人員正使用輪椅運送氧氣瓶。 美聯社
印度一所醫院的醫事人員正使用輪椅運送氧氣瓶。 美聯社

印度新一波疫情大多在大城市蔓延，包括班加羅爾、孟買和德里。拉姆和家人之前搬進德里一間房子、買了車，並把女兒送進私立學校，希望她未來能成為會計師。

印度是世界最大的後勤和外包地，總共有400萬人替投行和風險基金提供從客服到研究的工作，許多中心座落在大城市。而現在因當地疫情激化，英國巴克萊（Barclays）、渣打（Standard Chartered）等銀行紛紛停工，把工作產能分散到其他地區。

公衛專家指出，印度這一波疫情跟去年不一樣，去年波及大量城市裡的貧窮人口，但這次影響最大的卻是「中產階級」。原因在於，疫情來得猝不及防，快速癱瘓大城市醫院，就連德里或班加羅爾最頂尖的私人醫院也不例外。

「你很富有，但你找不到床位；你很富有，卻拿不到氧氣」，投資管理公司Marcellus Investment Managers創辦人穆克吉亞（Saurabh Mukherjea）表示：「這讓人束手無策。」

經濟學家警告，這波疫情可能會長期影響印度中產階級。「歸根結底，印度是一個消費故事」，瑞銀集團（UBS）首席印度經濟學家賈因（Tanvee Gupta Jain）表示：「如果你還沒從2020年疫情恢復，就又進入2021年的疫情，那會是個問題。」

皮尤研究中心（Pew Research Center）發現，2020年，總共有3千2百萬人掉出中產階層－－計算方式是一天收入介於10到20美元區間的族群。減少的數量超過印度過去10年累積增加之中產階級人數的一半。

印度想成為世界第三強國，經濟動能恐因這波疫情減緩

印度總理莫迪。美聯社
印度總理莫迪。美聯社

2019年時，印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）所在的人民黨宣稱2030年前要成為全球第三大經濟體。2019年，印度已經超越英、法，成為全球第五大經濟體。

印度的經濟自由化始於1990年代初期，包括放鬆工業管制、減少控制國際貿易與投資以及國營企業民營化，上述措施加快印度的經濟成長。

實際上，印度不只想成為全球前三大經濟體，更想成為全球前三強國。印度占據了南亞的主體位置，不管是國土面積，或是地理位置，印度的優勢都是該地區其他國家無法相比。因此，印度的確有理由把目標放在成為地區大國、甚至世界大國。但新一波疫情，卻可能破壞印度本該從疫情中站起的經濟復甦步伐，以及影響支撐印度經濟發展的國內消費者能量。

《彭博》報導，在德里，因封城之故，街上空無一人、店面都關閉，孟買也是，而孟買貢獻了6％的國家產出。印度的經濟指標在1、2月顯著改善，當時每日新增病例下降為1萬，但4月第一週商業活動又下降達12個月內最大幅度。《彭博》指出，這是印度經濟很大一個風險，因為其GDP有6成都來自消費，打擊尚未從去年疫情回復的消費者信心。

4月時，國際貨幣基金（IMF）提升了對印度今年的經濟成長率預測為12.5％，這個預測早於新一波疫情發生前。即便疫情失控的現在，IMF仍認為印度全年經濟成長會維持在雙位數成長，印度央行也堅持，本財年經濟成長率會維持在10％。

《彭博》表示，這些經濟學家不肯大幅下調經濟成長預測，因為他們篤定印度人將很快接種疫苗，但實際上，作為製藥和疫苗生產主要國家，印度的疫苗接種速度不快，甚至被新一波疫情拖慢。一些經濟學家承認，不確定性仍然存在。

風險在於，儘管印度政策制定者表示他們準備採取動作支持經濟增長，但目前他們還沒讓染疫曲線趨緩，帶來一種壓力，因為印度政府基本上已經用盡傳統的貨幣財政刺激手段。

在製造和勞動人力方面，經濟學家認為目前影響最大的產業停留在服務業，但印度政府若不能善加控制疫情，可能會進一步影響更多產業。以台商來說，一位業界人士稱，鴻海在泰米爾納德邦已經有100多名工人染疫，因此公司到5月底實施廠區管制禁令，只允許員工離開工廠，不能進入工廠，這造成超過50％的產能被削減。

從去年至今，許多外籍勞工疫情間受困於城市，備受艱辛，結束封城後紛紛離開孟買、德里回到鄉村，可能進一步抑制經濟活動。

「病例增加將對成長動能和經濟復甦造成負面影響」，印度顧問公司QuantEco Research創辦人Shubhada Rao表示，她認為這可能使經濟成長率下跌1個百分點，但實際會如何？她說：「仍可能會出現不同發展」。

參考來源：Financial TimesFinancial Times(2)Financial Times(3)Bloomberg中央社鉅亨網

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