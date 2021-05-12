夏普股價大漲8.3% 營業利益財測優於預期
夏普（Sharp）今天（周三）早盤股價最高大漲8.3%，昨天公布今年度營業利益上看101億日圓，高於分析師原估的844億日圓。
彭博行業研究（BI）分析師 Masahiro Wakasugi 指出，「智慧家電如空氣清淨機和AI功能冰箱的強勁需求可能持續下去，由於LCD面板供需狀況隨漲價而急速改善，8k生態系事業的營業利益可望成長，而辦公室設備也將隨逐漸重返辦公室而改善。」
花旗集團分析師周二發布報告說，若營業利益回到這個水準，「近期股價可望上揚」，不過，花旗也提醒，「各種指標也顯示中國大陸智慧手機、全球的膝上型電腦、北美電視市場已浮現到頂跡象」。
夏普表示，晶片短缺情況將持續至明年3月止的整個年度，上個會計年度白色家電銷售帶動了「智慧生活」事業。
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