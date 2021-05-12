上線才兩天 加密幣ICP市值暴增至450億美元

周一（10日）上線的數位代幣Internet Computer（ICP）已經成為全球最大加密貨幣之一，市值大約450億美元。

ICP目前躍居CoinMarketCap.com加密貨幣十大排行榜的第八名。這種數位資產是要協助包括軟體開發商和內容創作者在內的每個人，不必經過亞馬遜和臉書等數位巨擘，也不必使用伺服器或商用雲端運算服務，就能上網發布作品。根據項目創辦人Dominic Williams，他的構想是避開公司築牆的領地，並降低成本，讓用戶有機會建立能與網路巨人一較長短的社群媒體和其他服務。

ICP登場正值從比特幣到狗狗幣均被熱烈討論之際，許多加密貨幣價格飆漲。加密貨幣的總市值現在達到了2.48兆美元，而今年初還不到1兆美元。但如同2017年行情過後一樣，許多競爭幣的價值最後很可能蒸發。