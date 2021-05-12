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台股ADR漲跌互見 台積電漲近0.5% 日月光跌4%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台股ADR周二（11日）漲跌互見，日月光跌4.01%，跌最深，台積電漲近0.5%，在四家公司中一枝獨秀。

台積電ADR漲0.48%，報每股112.85美元，較台北交易股票溢價10.24%。費城半導體指數漲0.3%。

美股三大指數周二（11日）全面走低，大宗商品價格上揚和勞動力短缺加劇了投資人的擔憂，儘管美國聯準會（Fed）重申通膨急升只是短暫的現象，但近期的價格飆漲仍可能轉化為長期的通膨。

道瓊工業指數473.66點，報34,269.16點，跌幅為1.36%；標普500指數跌36.33點，報4,152.1點，跌0.87%；那斯達克指數下跌12.43點，報13,389.43點，跌0.09%。

台灣加權股價指數昨天大跌3.79%，報16,583.13點。台積電跌3.06%，收盤報571元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 103.61 -4.01 103.5 0.11

中華電 CHT 113.51 -1.05 114.5 -0.86

台積電 TSM 629.48 +0.48 571 10.24

聯電 UMC 50.03 -2.92 49 2.11

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據

台積電 通膨 台股

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