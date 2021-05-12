油價小漲 銅價臨近新高！金價結束連四漲

國際油價上漲，疲軟的美元提供支撐，抵銷Colonial Pipeline 停運之後煉油廠減產導致美國墨西哥灣原油壓庫的影響；銅價接近新高，因為供應中斷風險加劇了全球經濟復甦和綠色能源轉型題材下的價格漲勢；金價抹去了漲幅，5天來首次下跌，因債券殖利率上升、美元縮減跌幅。

油價小漲

紐約原油期貨周二上漲不到1%，美元匯率疲軟，使美元計價的大宗商品更具吸引力。

遭受網絡攻擊的Colonial Pipeline正在努力重啟美國最大的成品油管道系統。儘管從阿拉巴馬到弗吉尼亞的加油站報告缺貨，但美國墨西哥灣地區的煉油廠正在減產以免管道不通的情況下產品積壓，一些煉油廠已經租船在海上存放成品油。

瑞穗證券期貨部主管BobYawger說，疲軟的美元可能救了原油 ，「美元指數下跌解釋了油價的小幅上漲」。

6月西德州中級原油（WTI）上漲36美分，收於每桶65.28美元；7月布蘭特原油上漲23美分，收於每桶68.55美元。

美國汽油期貨上漲0.3%，收於每加侖2.1399美元。

銅價接近紀錄高位

倫敦金屬交易所(LME)銅價上漲0.8%，至每噸10,460美元。LME其它主要金屬多數上漲，鎳上漲1%，鋁下跌。

工會主席Jessica Orellana稱，必和必拓智利聖地亞哥運營中心的工人將投票表決最終工資條件。她表示，勞工可能接受條件也可能罷工，儘管後者需要政府調解。這給這個最大銅生產國的供應帶來風險。

銅價周一一度升至每噸10,747.50美元的紀錄高位。美國銀行預測銅價將升至13,000美元，如果銅廢料供應不足，價格可能進一步上漲。

同時，鐵礦石帶動下的黑色金屬漲勢已暫停，此前中國政府採取行動給市場降溫。全球需求上升和供應短缺刺激大宗商品價格大漲，引發各界對全球通貨膨脹的疑慮。

金價五天來首次下跌

現貨黃金一度下跌1%；紐約時間下午2:22，報每英兩1,834.80美元；周一曾達到1,845.51美元，為2月11日以來最高價位。紐約商品交易所6月黃金期貨下跌0.1%，結算價每英兩1,836.10美元。

美國10年期公債殖利率走高，因投資人警惕通貨膨脹威脅；美元跌幅收窄，也降低了黃金作為另類資產的吸引力。

分析人士認為，儘管通貨膨脹預期的上升最終可能提振黃金，但殖利率的反彈目前正在抑制投資人的興趣。