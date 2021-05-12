美元徘迴10周低位 關注今公布的美國消費者物價

美元周二在紐約交易時段早盤觸及兩個半月最低後持穩，美國消費者物價指數數據將於周三公布，投資人押注通膨上漲可能侵蝕美元價值。

上周美國令人失望的就業報告引發了美元賣壓。儘管大宗商品價格急升引發了各界對通膨上升的疑慮，但市場相信聯準會（Fed）維持超低利率和大規模資產購買的承諾。

NatAlliance Securities國際固定收益部門主管Andy Brenner說：「大家擔心Fed說到做到。Fed的意思是--我們不會升息，但我們也會允許通膨走高。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至90.141。歐元兌美元盤中觸及兩個半月高位，尾盤升0.2%，報1.215美元。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta說：「即使我們看到數據高於預期，美元強勁反彈的可能性也會大大降低，因為沒有市場參與者預計Fed會以任何方式對這一數字做出回應。」

加幣和澳幣等商品型貨幣周二整固漲勢，因大宗商品價格上揚提振了他們的吸引力。加幣觸及三年半高位，尾盤上漲0.08%，報1.209加幣。

加密貨幣方面，乙太幣從周一觸及的紀錄高位回落，但當日仍上漲2.6% ，至4,057美元。該幣5月迄今經上漲了約46%。