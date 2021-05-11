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美股道瓊早盤跌逾300點 那斯達克指數重摔逾1%
美股11日早盤開低走低，以科技股為主的那斯達克綜合指數跌勢較重，主要是市場又開始憂心通膨升溫所致。蘋果跌2.7%，估值偏高的成長股代表個股特斯拉一度重挫逾3%。
道瓊工業指數11日早盤跌304點或0.88%，標普500指數跌1%，那斯達克綜合指數大跌1.2%，費城半導體指數跌約2%，台積電ADR跌1.1%。
特斯拉（Tesla）大跌逾3%。根據路透報導，特斯拉（Tesla）上月在大陸賣出的當地製的車輛比前月減少近三成，且傳出已暫停擴建上海廠的計畫。這家電動車大廠原本還打算將上海廠打造成全球出口中心。
伍德（Cathie Wood）執掌的方舟投資管理公司（ARK）旗下最大基金「方舟創新ETF」（代號ARKK），11日早盤大跌3.5%，延續昨天的跌勢。
美國10年期公債殖利率目前升至1.624%，引發投資人擔憂，通膨增速可能促使聯準會（Fed）調整當前超級寬鬆的貨幣政策。美國明天公布4月CPI。
自5月以來，美股大盤走勢分歧，那斯達克至今跌4%，道瓊則漲2.5%，因投資人將資金轉出估值偏高的成長股，並投入受惠於重啟經濟活動與較高通膨的價值股。
線上券商XM投資分析師Marios Hadjikyriacos指出：「這種情況似乎是結合通膨重新升溫的疑懼，以及部分市場參與者將資金轉而投入價值股，並減少估值偏高的曝險部位。」
遊戲開發商藝電（EA）、崔石比克能源公司（Chesapeake Energy）、魔術內衣製造商Hanesbrands、Palantir科技公司，將於11日公布上季財報。
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