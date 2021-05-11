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蘋果加碼4,500萬美元 投資康寧玻璃技術

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果追加投資康寧（Corning） 4,500萬美元。（聯合報系資料照片）
蘋果追加投資康寧（Corning） 4,500萬美元。（聯合報系資料照片）

科技新聞網站Verge報導，蘋果（Apple）宣布追加投資4,500萬美元給康寧公司（Corning），以擴充康寧在美國的產能，以及研發新技術。過去四年，蘋果已投資康寧4.5億美元。

蘋果表示，追加的投資將用於「擴充康寧在美國的產能，促進能增強產品耐用度與使用壽命的新技術研發。」

康寧是蘋果iPhone、iPad、Apple Watch等多項產品的玻璃供應商，兩家公司的合作可以溯自第一代iPhone。

蘋果未詳述康寧將如何運用這筆新資金，不過最近有報導指出，蘋果準備在2023年推出折疊式iPhone，而早在2019年市場就有傳言康寧在研發可折玻璃，去年康寧說，希望該技術可在12個月到18個月內，應用到市場上。

去年蘋果與康寧合作開發iPhone 12的「超瓷晶盾玻璃」，蘋果宣稱比其他任何智慧手機都還要堅韌，「四倍耐摔」。

康寧生產的「大猩猩玻璃」（Gorilla Glass），也用於三星Galaxy S21 Ultra等多家安卓系統製造商所生產的手機。

蘋果 康寧

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