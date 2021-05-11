路透：受疫情影響 鴻海印度清奈廠iPhone生產減逾50%

路透引述兩位知情人士報導，因印度新冠肺炎疫情持續延燒，鴻海在印度清奈廠iPhone 12已減少逾半生產。

清奈廠位於泰米爾納德邦，當地正是印度第二波新冠疫情的重災區。從周一開始，政府已對泰米爾納德邦實施全面封鎖，停開公共交通工具並關閉商店，設法降低感染。

其中一位消息人士指出，目前鴻海在泰米爾納德邦邦已超過100名員工被檢出新冠肺炎陽性，鴻海也決定即日起至5月底為止，管制清奈廠人員進入。消息人士說：「人員准出不准進，只保留一小部分產能。」兩個消息來源均表示，清奈廠產能減少逾半。

鴻海證實，印度廠區已有同仁檢測出陽性，在員工安全為第一優先前提下，公司已安排確診同仁至醫療院所隔離診治，相關廠區也依標準作業程序完成環境消毒，並持續提供員工必要防疫物資與協助，同時也會隨時配合政府政策應對未來疫情變化。

市場研究公司Canalys表示，印度市場直到第1季仍保持強勁增長，蘋果出貨量超過了100萬支iPhone。 Canalys提到，iPhone 12的需求是因為在地組裝並提供有利的融資方案支持。