快訊

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

文策院無視本土，空談國際？CCC爭議後反思本土文創

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路透：受疫情影響 鴻海印度清奈廠iPhone生產減逾50%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
路透報導，鴻海在印度清奈廠iPhone 12已減少逾半生產。路透
路透報導，鴻海在印度清奈廠iPhone 12已減少逾半生產。路透

路透引述兩位知情人士報導，因印度新冠肺炎疫情持續延燒，鴻海在印度清奈廠iPhone 12已減少逾半生產。

清奈廠位於泰米爾納德邦，當地正是印度第二波新冠疫情的重災區。從周一開始，政府已對泰米爾納德邦實施全面封鎖，停開公共交通工具並關閉商店，設法降低感染。

其中一位消息人士指出，目前鴻海在泰米爾納德邦邦已超過100名員工被檢出新冠肺炎陽性，鴻海也決定即日起至5月底為止，管制清奈廠人員進入。消息人士說：「人員准出不准進，只保留一小部分產能。」兩個消息來源均表示，清奈廠產能減少逾半。

鴻海證實，印度廠區已有同仁檢測出陽性，在員工安全為第一優先前提下，公司已安排確診同仁至醫療院所隔離診治，相關廠區也依標準作業程序完成環境消毒，並持續提供員工必要防疫物資與協助，同時也會隨時配合政府政策應對未來疫情變化。

市場研究公司Canalys表示，印度市場直到第1季仍保持強勁增長，蘋果出貨量超過了100萬支iPhone。 Canalys提到，iPhone 12的需求是因為在地組裝並提供有利的融資方案支持。

印度 新冠肺炎 疫情 iPhone 鴻海

延伸閱讀

鴻海法說本週五登場 外資估Q2營收季減約8%

網瘋傳不知密碼也能解鎖iPhone影片！真的可行？小編實測

布魯塞爾出現印度變種病毒確診 專家籲高度謹慎

駐外54人染疫 印度占10位

相關新聞

路透：貿易戰帶來不確定風險 特斯拉暫停擴建上海廠

路透引述知情人士報導，由於美中貿易戰所造成的不確定性，特斯拉公司（Tesla）已暫停購地擴建上海廠的計畫。這家美國電動車...

蘋果加碼4,500萬美元 投資康寧玻璃技術

科技新聞網站Verge報導，蘋果（Apple）宣布追加投資4,500萬美元給康寧公司（Corning），以擴充康寧在美國...

墨比爾斯：基金經理人低估通膨持久性 看好中、印股市

投資界老帥墨比爾斯（Mark Mobius）表示，由於各大央行在新冠肺炎疫情期間大印鈔票，因此全球各大基金經理人可能低估...

戴爾CEO：晶片荒還會持續好幾年

德國商報（Handelsblatt）11日報導，個人電腦大廠戴爾公司（Dell）執行長麥可‧戴爾表示，全球晶片荒正為電腦...

FT：散裝運價登十年新高 後市仍看旺

中國大陸對鐵礦砂的需求大增，加上近年來對新船的投資不足，全球散裝乾貨船航運費率飆升，寫下逾十年來新高紀錄，且今年運價可望...

貨輪排隊進洛杉磯港維持20艘左右 塞船已超過半年

美國與亞洲貿易最繁忙的港口洛杉磯港和長堤港，塞船問題從去年11月一直到現在都還沒解決，在部分航運費率攀抵紀錄高點之際，進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。