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緊隨狗狗幣Dogecoin熱潮 兩隻「犬幣」秋田犬及柴犬幣也漲價

香港01 / 歐敬洛／報導
圖為秋田犬幣的官網介紹。（官網截圖）
圖為秋田犬幣的官網介紹。（官網截圖）

加密貨幣圈出現熱潮，隨着狗狗幣（Dogecoin）的暴漲，與狗相關的加密貨幣亦在近日身家暴增。包括同樣以柴犬為標誌的柴犬幣（SHIB），以及「狗幣」的新成員秋田犬幣（AKITA）。

圖為柴犬幣SHIBA TOKEN的官網介紹。柴犬的開發團隊更自稱是「狗狗幣殺手」。（柴犬幣官網截圖）
圖為柴犬幣SHIBA TOKEN的官網介紹。柴犬的開發團隊更自稱是「狗狗幣殺手」。（柴犬幣官網截圖）

在狗狗幣4月20日紀念日當天，兩隻犬系貨幣價也跟著一齊上升。秋田犬幣一星期內增幅達7,417%，30天內增幅達10,628%；柴犬幣一星期漲幅亦達668%，30天內漲幅達2,536%。而隨着狗狗幣近日再度飆升，「犬系貨幣」價格亦跟着暴增。

根據柴犬幣及秋田犬幣的網站介紹，兩種貨幣都是以發自社群，去中心化的實驗代幣。總供應量50%會鎖定在Uniswap交易，剩下50%會銷毀。開發團隊手上不會持有任何代幣，目的是確保幣價穩定，不會出現官方操控價格的可能。

圖為秋田犬幣價格的走勢圖。秋田犬幣自推出後在4月及５月緊隨狗狗幣漲幅急升。（CoinMarketCap截圖）
圖為秋田犬幣價格的走勢圖。秋田犬幣自推出後在4月及５月緊隨狗狗幣漲幅急升。（CoinMarketCap截圖）

秋田犬幣與「秋田犬網路」

秋田犬幣1月在Uniswap上線，目前已進佔火幣、MXC抹茶等 7 個交易所。 秋田犬幣的開發團隊已正與Polarfox Ecosystem及Avalaunch合作，打造一個名為「秋田犬網路」的社群，利用小額贊助秋田犬幣的方式，持續發展。

值得一提的是，秋田犬幣網站首頁同時介紹狗狗幣，以及自稱「狗狗幣CEO」的馬斯克（Elon Musk）。開發團隊聲稱秋田犬幣受狗狗幣啟發面世，團隊希望秋田犬幣同樣依賴社區的力量，帶動自身發展。

柴犬幣自稱「狗狗幣殺手」

至於柴犬幣，更是自稱「狗狗幣殺手」。柴犬幣有意推出自家去中心化交易平台ShibaSwap並建立自家生態系統，其網站公布的未來藍圖更打算涉足NFT平台。

據開發團隊介紹，柴犬幣會提供LEASH作為流動性挖礦獎勵，而藍圖另一個BONE貨幣，會隨ShibaSwap上線時一併公布。

儘管柴犬幣和秋田犬幣都還在發展早期階段，但藉狗狗幣近期媒體曝光大增，兩隻貨幣亦吸引了投資者注意，參與社群帶動發展。

延伸閱讀：

狗狗幣Dogecoin價格急跌兩成　馬斯克承認是「騙局」

馬斯克《周六夜現場》一句話推冧狗狗幣　柴犬幣卻暴漲236%

文章授權轉載自《香港01》

馬斯克 柴犬 秋田 虛擬貨幣

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