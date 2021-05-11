狗狗幣Dogecoin「一個玩笑」 如何玩到市值突破天際？

與Bitcoin一樣，「狗狗幣」（Dogecoin）也是加密貨幣的一種，但在近日成為了熱門焦點，皆因其市值暴升。自年初至今，狗狗幣由1美分不到的價格急增至0.7美元的高位，整體市值接近900億美元，比通用汽車公司市值還要高。

到底這隻「小狗」有什麼強大魅力？升值比搭火箭還快？

狗狗幣的起源

狗狗幣創始於2013年，由兩名軟件工程師Billy Markus與Jackson Palmer創設。一開始這不過是一個用作諷刺Bitcoin比特幣的笑話，其標誌是一幅攝自柴犬的頭像，名稱以Doge取代Dog，添一點可愛的感覺。

儘管在2014年狗狗幣曾嘗試過用作籌款及集資，用作慈善及宣傳活動，但狗狗幣一直沒有實際用途，不被視為付款手段，交易金額亦相當細小。價格至2021年，也不過維持在1美分以下。

馬斯克的不停吹棒

直至2021年，狗狗幣才開始再次受到注目，其中一個是在2021年初的GameStop事件。在GameStop股票被持續軋空，股價被瘋狂推高後，價值幾乎等同於零的狗狗幣成為網絡討論區的焦點。與GameStop一樣，當時有大量的網民聲言要把狗狗幣「衝上太空」、「帶到月球」。

這「帶到月球」的承諾，讓狗狗幣在1月價格急升5倍。但真正讓狗狗幣突破天際，是來自Tesla的CEO馬斯克（Elon Musk）的追棒。

馬斯克自1月多次在其個人Twitter上張貼有關狗狗幣的留言，包括雜誌的改圖、動畫電影《獅子王》的改圖、狗狗幣登月的改圖等等。持續的吹棒讓人開始意識到這不僅只是個玩笑。

直到4月，馬斯克重申對狗狗幣的濃厚興趣，並示意會在5月8日出席全國廣播公司（NBC）的深夜喜劇秀《周六夜現場》（Saturday Night Live）為狗狗幣助威。這舉動令狗狗幣瞬速爆升，幣值自4月中不停飆升至今。

升跌無時 價值隨時蒸發

不過，狗狗幣與其他加密貨幣一樣，價格波動極大且無法預測。以Bitcoin為例，Bitcoin價格在自2020年尾持續暴漲，價值由年尾的2萬美元急升至今的接近6萬美元。但價錢已自3月開始在高位持續上落，面對電腦的「挖礦潮」出現疲累，誰也無法預料何時下挫，而且當發生時，往往是暴瀉。

加密貨幣交易公司Blockchain的研究負責人希勒曼（Garrick Hileman）警告，狗狗幣的價值隨時蒸發：「特別當這貨幣本來就是個玩笑。」警告投資者要對所有加密貨幣提高警覺。

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文章授權轉載自《香港01》