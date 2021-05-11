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美商務部擬邀企業高層續談晶片危機 台積電受邀

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國商務部擬辦企業高峰會，續談晶片短缺因應之道，傳台積電在邀請之列。 路透
美國商務部擬辦企業高峰會，續談晶片短缺因應之道，傳台積電在邀請之列。 路透

彭博資訊報導，美國商務部長雷蒙多計劃邀集受到全球晶片短缺影響的企業，於本月20日舉行視訊高峰會，探討提升因應危機的能力。台灣的台積電（2330）在受邀之列。

彭博看到的峰會邀請函中，美國商務部向受邀企業表示，會議的目的在於創造與維持「半導體和供應鏈相關問題的開放對話」，將晶片供需雙方集合起來。

知情人士透露，受邀參加這場線上峰會的重量級企業包括：台積電、英特爾（Intel）、三星電子、Google、亞馬遜（Amazon）、通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford Motor）等。

白宮與商務部發言人對於彭博的求證，均未立即回應。美國總統拜登與高層幕僚上個月已經為半導體供應鏈問題，舉辦過一場企業峰會。

雷蒙多上周五到白宮與拜登開會後重申，行政團隊難以對晶片短缺問題提出快速解決方案。因為沒有足夠的晶片，北美各地汽車廠已經不時停產，消費電子產品和醫療設備的生產也受到延誤。

雷蒙多說，晶片短缺長遠解決之道，需要「減少對中國和台灣的依賴，在美國本地製造更多晶片。」

拜登已提議撥款500億美元用於半導體研發方案，作為基礎建設計畫的一部分。彭博指出，這項措施得到國會兩黨支持，可能會成為國會推動的更廣泛中國競爭法案的一部分，推動進度將比拜登基建方案還要快。

拜登 半導體 台積電

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