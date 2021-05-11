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金價觸及3個月高點 銅價先漲後跌 汽油回吐升幅

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

金價漲至三個月最高價位，因為美國就業數據不如預期為聯準會（Fed）維持寬鬆的貨幣政策提供了佐證；鐵礦砂期貨上漲超過10%，銅價繼續創紀錄行情；汽油價格漲勢收斂，北美最大的燃油管道公司表示正在爭取在東海岸汽油、柴油和航空燃油庫存耗儘前恢復因網絡攻擊而關閉的輸送業務。以下是整理自彭博的商品行情：

●金價漲到三個月高點

紐約時間下午3:53，現貨黃金價格上漲0.3%，至每英兩1,837.54美元；紐約商品交易所6月交割的黃金期貨上漲0.3%，收於每英兩1,837.60美元，為2月10日以來的最高價位。

上周五公　的數據顯示了美國4月份新增非農就業人數26.6萬，低於預期的程度在該數據歷史上位居前列；接受彭博調查的經濟學家的預測數字為增加100萬。

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁Neel Kashkari表示，美國勞動力市場仍處在「深淵」中，還需要激進的支持來加速從新冠疫情中復甦。

●鐵礦石行情火熱

新加坡鐵礦石期貨突破每噸226美元，創歷史新高；大連鐵礦石合約漲停。

LME銅價一度上漲3.2%，至創紀錄的每噸10,747.50美元，收盤轉跌0.3%，至每噸10,382美元。

鋁下跌0.4%，此前一度上漲2.5%。儘管分析師並不確定周一鐵礦石價格上漲的誘因，但他們列舉了一些趨勢，包括對央行在全球經濟復甦情況下依然保留支持性政策的樂觀預期。

●汽油漲勢停歇

汽油期貨上漲0.3%，結算價每加侖2.1334美元，盤中一度大漲4.2%；6月交割西德州中級原油（WTI）期貨上漲2美分，至每桶64.92美元。7月交割布蘭特原油期貨上漲4美分，至每桶68.32美元。

Colonial Pipeline表示，其德克薩斯州至新澤西管線的部分區段將逐步上線，全部服務基本上應該能在周末前恢復。

金價 紐約

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