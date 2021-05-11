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美元徘徊近10周低位 受通膨預期急升所累

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元周一跌至約兩個半月低位，投資人押注通膨上升將侵蝕美元價值，而聯準會Fed）仍將維持寬鬆貨幣政策。

周一，5年損益平衡通脹率--即衡量未來五年通脹預期的指標，達到2011年4月以來的最高水準。10年損益平衡通脹率升至2013年3月以來的最高水準。

上周五公布不如預期的就業報告讓市場人士相信，即使通膨上揚，Fed仍將維持低利率並繼續購買資產。美國上個月新增就業就業數僅為經濟學家預期的四分之一多一點，且失業率意外上升。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）尾盤微跌0.02%，報90.212。英鎊兌美元在G10貨幣中漲幅最大，盤中觸及1.416美元，為2月25日以來最高，尾盤上漲1.02%，報1.413美元。

加幣兌美元上漲0.36%至1.209加幣，為2017年9月以來的最高價位。

在加密貨幣領域，第二大虛擬貨幣以太幣延續了本月的創紀錄升勢，創下4,148.88美元的新高。該幣5月迄今已上漲41%，周一盤尾上漲4.5%。

通膨 Fed 聯準會 美元

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