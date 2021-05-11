台積電ADR大跌 費半崩跌陷修正

與Bitcoin一樣，「狗狗幣」（Dogecoin）也是加密貨幣的一種，但在近日成為了熱門焦點，皆因其市值暴升。自年初至今，狗狗幣由1美分不到的價格急增至0.7美元的高位，整體市值接近900億美元，比通用汽車公司市值還要高。

2021-05-11 10:38