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台積電ADR大跌 費半崩跌陷修正

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR大跌3.9%收112.31美元，連續二日下跌，較台北交易股票溢價減為5.9%。在科技股普遍下跌的情況下，費城半導體指數重挫4.7%，創3月8日以來最大跌幅，較4月5日觸及的歷史高點已經下跌了10%以上 。

科技股周一率美國股市下跌，隨著大宗商品價格走高，投資人擔心通膨是否會阻礙美國經濟復甦並遏制美股創紀錄的漲勢，紛紛拋棄成長類股，轉投周期類股，隨著經濟重啟，後者將受益最大。

紐約時間下午4:00收盤， 那斯達克綜合指數大跌350.38點，跌幅2.55%， 報13,401.86點。道瓊工業指數跌34.94點，跌幅0.1%，報34,742.82點；標普500指數跌44.17點，跌幅1.04%，報4,188.43點。

台積電昨（10）日公布4月合併營收約1,113.1億元，較3月歷史新高少13.8%。

日月光和聯電ADR也分別大跌5.5%和4.3%。

台灣加權股價指數昨天下跌49.39點收17,235.61點。台積電漲跌1.7%收589元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 107.47 -5.49 110.00 -2.30

中華電 CHT 114.22 +0.56 114.00 0.19

台積電 TSM 623.79 -3.87 589.00 5.91

聯電 UMC 51.32 -4.25 52.50 -2.25

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 紐約

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