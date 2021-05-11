乙太幣當紅 漲破4,000美元

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
乙太幣10日盤中漲破4,000美元大關，連續第三個交易日衝上歷史新高。（路透）
乙太幣10日盤中漲破4,000美元大關，連續第三個交易日衝上歷史新高。（路透）

全球第二大加密貨幣乙太幣10日盤中漲破4,000美元大關，連續第三個交易日衝上歷史新高，主因為投資人押注乙太坊區塊鏈升級，可望因此在「去中心化金融」（DeFi）趨勢中扮演要角，且知情人士透露，瑞銀集團計劃為大客戶提供數位貨幣投資工具。

據加密貨幣交易所幣安的報價，乙太幣10日盤中一度上漲約6%至4,119美元創歷史新高；乙太幣的漲勢也提振其他數位貨幣，比特幣觸及三周高點，漲至59,603美元；因馬斯克評論而重挫的狗狗幣也回穩，報0.54美元。

乙太幣期貨走高，連同10日在內，5月結算的乙太幣期貨在11個交易日裡，有望第十天收漲。

加幣貨幣市場10日傳出利多，彭博資訊報導，知情人士表示，鑒於客戶的需求強勁，瑞銀也將加入美國和瑞士同業行列，規劃為客戶提供數位貨幣投資工具。

Pepperstone研究主管韋斯頓表示：「從上周末流動性來看，我認為機構投資人進場比一些人認為的還踴躍。許多人投資乙太幣，它不是源自網路迷因笑話的加密數位貨幣，確實有些用途。」

CoinMarketCap的資料顯示，目前流通中的乙太幣價值4,770億美元，比特幣為1.1兆美元，狗狗幣則為690億美元。

今年以來比特幣已上漲一倍，乙太幣飆漲逾四倍，狗狗幣則上漲逾百倍；市場對加密貨幣的狂熱情緒，已從比特幣擴散至其他加密資產。

分析師指出，乙太幣、狗狗幣等加密貨幣的漲幅遠高於比特幣，導致比特幣在規模2.6兆美元加密貨幣市場的占比由今年初的70%下滑至43%，可能是泡沫警訊。分析師指出，歷史數據顯示，一旦比特幣占比降至40%，其他加密貨幣可能「快速下跌」。

業界人士也指出，乙太幣仍存在一些潛在風險，包括價格超過用戶設置的滑點或礦工費不足導致交易失敗；另外則是不公平的提前交易（front-running）行為，導致用戶利益受損。

比特幣 馬斯克 瑞士

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