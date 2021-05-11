SpaceX收費 接受狗狗幣

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索業者SpaceX公司，將在明年第1季推出「DOGE-1登月任務」，且完全以加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）付費，帶動狗狗幣價格10日盤中大漲逾10%。

Geometric能源公司9日宣布這項「DOGE-1登月任務」。Space X將以獵鷹九號火箭搭載40公斤重、來自Geometric能源的立方體衛星（CubeSat），展開月球旅行，成為史上首起完全以狗狗幣付費的商用乘載月球任務。

這個立方體衛星將運用從感測器和攝影機鏡頭獲得的資訊，進行綜合通訊和計算，取得月球的空間資訊。Geometric能源也已全用狗狗幣支付這趟旅程的費用，但該公司並未說明為這項交易所支付的狗狗幣數量。

根據CoinＭarketCap報價，狗狗幣10日盤中漲12.6%至0.5054美元。SpaceX商業銷售副總裁歐欽聶羅說，DOGE-1任務「將證明加密貨幣在地球軌道之外的應用，並為星際貿易奠定基礎。」

馬斯克先前曾在愚人節以推特宣布SpaceX的計畫說：「SpaceX 將把一枚實體狗狗幣帶上月球。」他近來在狗狗幣的瘋狂漲勢中扮演重要角色，在推特的發文屢次推升狗狗幣價格。

Geometric能源的網站描述該公司是一家未上市的加拿大業者，創立目標為發明再生能源技術，之後拓展至太空等領域。