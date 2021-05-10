高盛：大宗商品投資 出現甜蜜點

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

高盛集團認為，大宗商品市場正在形成最適合投資的「金髮女孩」局面（Goldilocks Scenario），原因是美國經濟成長溫和轉強、美國以外地區全球經濟跟進成長、美國薪資壓力減弱，加上聯準會立場鴿派，有助於商品資產類別。

高盛的史凱爾斯、夏爾普和柯里等分析師表示，當前環境對於「商品是個甜蜜點，因為通膨開始上揚，且貨幣政策在一段時間內不會緊縮」。「金髮女孩」用語出自童話「金髮女孩和三隻熊」，被衍伸為意指不會太熱、也不會太冷的適中經濟環境，也是最理想的投資狀態。

高盛指出，原物料價格還會上漲，預估未來12個月報酬會進一步提高，包括預測布蘭特原油價格在第3季漲至每桶80美元，繼續看多銅、鋁和原油展望。

聯準會 薪資

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