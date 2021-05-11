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美元下探三年低點
受美國上周公布的就業數據遠不如預期衝擊，彭博美元現貨指數10日盤中跌回至今年初的價位，並可能面臨下探至2018年2月低點的風險。全球復甦加上聯準會的鴿派立場，也抑制投資人對美元的需求。
彭博美元現貨指數在上周五（7日）重貶0.68%、寫五個月最大單日跌幅後，10日盤中續跌0.21%。兌六種一籃子貨幣的美元指數10日盤中也貶值0.2%至90.057，在兩個半月低點附近徘徊。
此前美國公債殖利率回落、美國以外經濟體景氣好轉，加上聯準會（Fed）採取鴿派立場，使得美元吐回上季漲幅。彭博美元現貨指數已從今年3月的歷史高點貶值近14%。
摩根資產管理和普信皆預測，美元將隨著全球經濟復甦而持續走貶。花旗集團的策略師表示，隨著美元走弱，「美國例外論」的主張也將告終，主因是聯準會鴿派、風險胃納上升，以及全球復甦。
在G-10貨幣中，瑞典克朗、瑞士法郎及紐元本季兌美元領漲；新興市場貨幣，巴西里爾、捷克克朗及波蘭茲羅提兌美元的漲幅最大。
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