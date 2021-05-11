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美東輸油斷線 海空運剉著等

經濟日報 / 編譯洪啟原葉亭均／綜合外電
美東輸油管營運商Colonial遭駭客攻擊。 （美聯社）
美東輸油管營運商Colonial遭駭客攻擊。 （美聯社）

在經營美國東岸輸油管線系統的Colonial管線公司上周遭駭客攻擊，美國東岸輸油管線的「動脈」停擺在10日進入第四天，帶動紐約油價格大漲逾4%，紐約原油期貨也一度漲約1%。

分析師指出，這起事件目前對市場的影響相對輕微，但管線中斷時間拉長，不只會衝擊燃料市場，還會影響海空運市場。

Colonial上周末表示已暫停美國東岸輸油管線系統的運作，影響東岸約50%的燃料供應，該公司正與美國聯邦政府、州政府合作，研議一項計畫，以重啟全美最大的輸油管線系統。Colonial也說，所有的主要管線目前持續關閉，但特定碼頭和交付站之間的一部分小型管線已恢復運作。

美國總統拜登9日已對東岸17個州與華盛頓特區發布緊急狀態，暫時放寬18州透過陸路運輸汽油、柴油、航空煤油和提煉石油產品的時段限制，以舒緩Colonial油管持續關閉的影響。白宮也成立跨部會的任務小組，以處理能源供應問題。

不過，石油交易商和船運業者仍然擔憂美東燃料短缺的可能性，紐約汽油期貨10日盤中大漲4.2%至每加侖2.2170美元，為2018年5月以來最高，漲幅稍後收斂至2.1%，報每加侖2.1542美元。紐約原油6月期貨也一度漲1.3%至每桶65.75美元，稍後漲幅縮小，遊走平盤。

觀察家表示，由於重啟油管系統的時間尚不明朗，交易商正尋求透過船隻裝運原由Colonial管線輸送的汽油。部分油輪被租來暫時存放墨西哥灣的汽油，以因應管線封閉的時間延長。

分析師認為，若燃料供應中斷時間拉長，美國汽油價格每加侖可能上漲3-5美分，導致美國平均汽油價格漲至每加侖3美元以上，可能是2014年10月以來首見。

這起事件繼續延燒，也將造成東南部各州與中大西洋地區各州貯油點的汽油、柴油及噴射機燃料中斷。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

紐約 油價 碼頭

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