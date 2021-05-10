美輸油管線遭網攻 改跨州長途運油

美國負責東岸45%用油的輸油管線「殖民管線」驚傳遭勒索軟體網攻而全面關閉。美國政府除了正努力排除網攻威脅，為了不影響油價與用油需求，緊急開放利用油罐車進行長途跨州運輸。專家表示，此事凸顯出基礎設施的脆弱性，相關單位應思考對策。

油品改用交通工具運輸

根據《英國廣播公司》報導，肩負運輸美東45%用油重任的殖民管線，7日遭到勒索軟體網攻而全面關閉。為了避免經濟停擺，美國政府除了正在想辦法排除網路攻擊，也在9日針對油品運輸提供緊急豁免，臨時開放油品得使用車輛進行長途運輸。

專家預估，國內油價可能在10日微幅上漲2-3%，但若封鎖狀況一直無法排除，對油價與經濟的衝擊只會越來越糟。分析師沙爾馬表示，現在有許多油品被困在德州的煉油廠，若狀況在11日前無法排除，缺油的狀況將從德州附近的田納西與亞特蘭大開始，並一路延燒到紐約。

遠端辦公成網攻破口

《美聯社》指出，此次攻擊再次凸顯了電力或能源等基礎設施的脆弱性。而拜登政府仍正在焦頭爛額地處理上個月針對政府與企業的大規模網攻一事。網路攻擊因為疫情帶來的數位化與遠距辦公而日益頻繁，資安保護也成為政府與企業越來越重視的問題。

專家指出，此次管線遭駭事件可能與遠距辦公有關。受限於疫情，許多工程師需要在家中遠端維護系統，才會讓駭客有機可趁。資安專家查普爾表示，許多小企業因為遠距辦公而淪為網路勒索對象，儘管普遍規模不大，但因為案件層出不窮，若放任不管，恐積少成多，最終會對整體經濟造成嚴重影響。

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