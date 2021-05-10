再創新高！乙太幣漲破4,000美元大關

財經網站MarketWatch報導，全球第二大加密貨幣乙太幣（Ether）突破3,000美元大關才一周，周日晚間又攻下新里程碑4,000美元，根據Kraken數據，報價達創新高的4,028.84美元。

上周，加密貨幣專家Nigel Green，deVere集團創辦人兼執行長，預言乙太幣很快會觸及5,000美元，因為「大家逐漸認知無邊界數位貨幣是貨幣的未來」。

乙太幣一年多來漲勢驚人，去年飆漲2,000%，今年至今大漲超過437%，上周上漲逾30%，根據CoinMarketCap.com，乙太幣市值已將近4,600億美元。