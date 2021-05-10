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南蘇丹解散國會 反對黨盼政府守信

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

南蘇丹有望邁向民主化的道路？南蘇丹總統基爾9日宣布解散國會，將按照2018年制定的和平協定，開放反對派參與議會重組。不過他並沒有確定新的議會的時程，因此讓反對派雖然很歡迎他解散議會，但也擔心他言而無信。南蘇丹過去受內戰所苦，5年來死了38萬人，民主化的道路仍顯漫長。

反對派不信任總統

根據《半島電視台》報導，南蘇丹總統基爾8日在全國電視演說時表示，將解散目前議會，並遵守2018年的和平協定，開放反對派加入議會，但他沒有在電視上說何時新的議會將開始運作。《新華網》提到，這項協議是基爾與過去的叛軍領袖、現任副總統馬查爾在2018決議停火時所簽下。

雖然反對派歡迎總統的決定，但同時也對此表達不信任。南蘇丹公社黨領袖克洛克表示，希望總統是真的願意在憲政上重新改革，如果重新組成議會的結果還是令民眾失望，那就沒有人願意再相信政府的所作所為。當年的協議中提到，議會將不會進行大選，而是由各政黨分別提名、協商而成。

南蘇丹仍處內戰陰影

美國也對於南蘇丹問題甚為關注，近日還派遣特使布斯到南蘇丹首都朱巴訪問，布斯表達美國對於南蘇丹在政治轉型的牛步、近日又逐漸升溫的國內暴力，還有正在惡化的經濟與人道狀況的擔憂。不過，光是基爾與馬查爾在協議後推了1年多才組成聯合政府，外界擔心南蘇丹隨時會重回內戰。

根據美國的饑荒預警系統估計，南蘇丹約有1半的人口面臨糧食不安全的問題，超過9.2萬名民眾正面臨嚴重的飢荒。即使內戰已經沒有過去嚴重，但2020年下半年仍有超過1000人因為小規模交戰而身亡。另外，南蘇丹目前新冠確診超過1萬人、115人死亡。

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