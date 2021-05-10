鐵礦砂行情真火熱 幾分鐘內飆漲逾10％再創新高

鐵礦砂期貨周一開盤躍升，延續創紀錄行情。隨著全球經濟復甦，中國需求旺盛，大宗商品價格普遍上漲。

新加坡鐵礦石期貨上漲10％以上，創下每噸226美元的紀錄新高。由於最大買家中國的強勁需求導致供應緊張，這種煉鋼原料價格飆升。鐵礦石價格就在上周首次突破200美元。

澳州聯邦銀行大宗商品分析師Vivek Dhar接受彭博電視訪問時表示，「鐵礦砂市場非常火熱，中國鋼鐵需求衝動何時降溫，這可能是2021年面臨的最大問題，」「供應仍然無法滿足這一強勁需求。」

從銅到農作物等一系列原物料價格近幾個月來一直攀升，鐵礦砂只是其中之一。衡量現貨大宗商品價格的彭博指標上周收於近十年來的最高水準。周一，銅價也延續了創紀錄漲勢，早盤一度飆升至每噸10,500美元。

中國大陸鋼價上漲，因為建築業和製造業等重度用戶正處於繁忙時期，並且受到刺激措施的推動。隨著市場從疫情中反彈，安賽樂米塔爾（ArcelorMittal SA）等鋼鐵製造商也在享受著榮景。

澳州聯邦銀行大宗商品分析師Dhar說：「除中國以外需求也可能回來，達到全球鋼鐵需求全面上揚的地步，鐵礦砂需求仍保持居高價位。」