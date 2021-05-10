「淫豪」艾普斯坦成導火線！ 蓋茲妻梅琳達早於2019年諮詢離婚

微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）上周宣布離婚，「華爾街日報」9日報導，梅琳達早在2019年10月比爾蓋茲與已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係曝光時，就開始向律師諮詢離婚事宜。

華爾街日報引述知情人士並援引文件報導，梅琳達約兩年前的10月就開始向幾間律師事務所的律師諮詢離婚事宜。比爾及梅琳達蓋茲基金會的一名前員工表示，梅琳達此舉的原因之一，便是蓋茲與艾普斯坦一段可追溯至2013年的關係。報導中指出，蓋茲和梅琳達在疫情期間一直商討離婚事宜。

據悉，2019年10月蓋茲就曾與艾普斯坦多次會面，梅琳達與其顧問通過幾次電話，當時蓋茲被爆曾在艾普斯坦的曼哈頓寓所逗留至深夜，不過基金會發言人亞諾特（Bridgitt Arnold）2019年解釋，蓋茲和艾普斯坦會面多次討論慈善事業，蓋茲之後也後悔跟對方會面。

基金會前職員透露，蓋茲夫婦2013年與艾普斯坦會面後，身為婦女權益代表人物的梅琳達，曾告訴丈夫對艾普斯坦感到不安，但蓋茲和基金會若干職員與艾普斯坦仍保持關係。