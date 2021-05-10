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「淫豪」艾普斯坦成導火線！ 蓋茲妻梅琳達早於2019年諮詢離婚
微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）上周宣布離婚，「華爾街日報」9日報導，梅琳達早在2019年10月比爾蓋茲與已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係曝光時，就開始向律師諮詢離婚事宜。
華爾街日報引述知情人士並援引文件報導，梅琳達約兩年前的10月就開始向幾間律師事務所的律師諮詢離婚事宜。比爾及梅琳達蓋茲基金會的一名前員工表示，梅琳達此舉的原因之一，便是蓋茲與艾普斯坦一段可追溯至2013年的關係。報導中指出，蓋茲和梅琳達在疫情期間一直商討離婚事宜。
據悉，2019年10月蓋茲就曾與艾普斯坦多次會面，梅琳達與其顧問通過幾次電話，當時蓋茲被爆曾在艾普斯坦的曼哈頓寓所逗留至深夜，不過基金會發言人亞諾特（Bridgitt Arnold）2019年解釋，蓋茲和艾普斯坦會面多次討論慈善事業，蓋茲之後也後悔跟對方會面。
基金會前職員透露，蓋茲夫婦2013年與艾普斯坦會面後，身為婦女權益代表人物的梅琳達，曾告訴丈夫對艾普斯坦感到不安，但蓋茲和基金會若干職員與艾普斯坦仍保持關係。
去年初，蓋茲夫婦宣布缺席瑞士達沃斯世界經濟論壇，去年3月更宣布退出微軟董事會，將花更多時間投入推動關於健康、教育與對抗氣候變化多方面的慈善工作，同時辭去在股神巴菲特投資旗艦「巴郡」的董事職務，據稱當時蓋茲夫婦已在商討財產分配，雙方律師團與調解員私下討論分居事宜。
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