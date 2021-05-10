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駭客攻擊使美汽油飆4%、原油漲1% 美東十多州緊急狀態

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國原油價格和汽油價格在亞洲時間10日盤初大漲。美聯社
美國原油價格和汽油價格在亞洲時間10日盤初大漲。美聯社

美國原油價格和汽油價格在亞洲時間10日盤初大漲，其中汽油期貨價格一度飆漲超過4%並攀抵2018年5月來最高，因美國東岸輸油油管營運業者Colonial Pipeline遭遇駭客勒贖軟體攻擊後，暫停所有管線運作。

美國政府9日已宣布實施緊急狀態，在市場擔心主要輸油管關閉導致燃料短缺之際，盡力維持燃料供應線運作。

在台灣時間10日清晨6時30分左右，紐約西德州6月原油期貨開盤急漲1%，漲幅稍後收斂至0.9%，報每桶65.50美元。

在紐約商交所交易的RBOB汽油6月期貨一度飆漲4.24%，稍後漲幅收斂至1.6%，報每加侖2.16美元。

美國運輸部已對東岸18個州與特區發布緊急狀態，解除陸路燃料運輸的多項限制，以舒緩Colonial油管持續關閉的影響。運輸部表示：「這份宣告解決導致有必要立即運輸汽油、柴油、燃料和其他精煉油品的緊急狀態，並且提供必要的舒緩。」

負責美國東岸45%燃料運輸的Colonial油管公司在上周五（7日）遭遇駭客勒贖軟體攻擊，被迫將整個系統關閉，駭客透過植入惡意軟體、控制受害電腦系統或資料，要求取得贖金才願意釋出。

Colonial油管公司9日晚間表示，仍在研議重啟主要油管的計畫，但在原油終站和交割點的較小型油管已經恢復運作。然而，Colonial無法透露何時會恢復全面運作。

根據消息人士透露，石油交易商和燃料運輸業者正尋求靠船舶來運送原先要靠 Colonial油管系統運輸的汽油。其他業者則尋求靠油輪在美國墨西哥灣暫時儲存汽油。

駭客 油價

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