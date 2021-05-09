快訊

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

影／俄國打壓異議人士有新招 送去極地當兵與北極熊作伴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸大買美國玉米

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

美國農業部數據顯示，中國大陸上周五（7日）一口氣採購了136萬噸玉米，採購量創美國史上單日第五大，反映出中國繼續在國際市場大手筆採購穀物。

彭博資訊報導，根據美國官方資料，大陸最新採購的這批玉米，9月1日開始的行銷年度才會出貨，而大陸本季已經購買逾2,000萬噸玉米，主要是之前受非洲豬瘟影響，國內豬隻數量銳減，現正逐步擴大養殖。

中國如此大手筆採購穀物，也是帶動國際糧食價格頻頻創高的主因，例如芝加哥玉米期貨過去一年來價格已翻倍，上周突破每英斗7美元，為2013年來首見，7日收盤漲1.88%，報每英斗7.3225美元，為八年來最高，一周來漲了8.8%。巴西等主要產地雨水不足，加上生質燃料等需求強勁，都是讓玉米價格水漲船高的因素。

芝加哥黃豆期貨上周五漲到2012年10月來最高，收在15.8975美元，周線漲3.6%。

芝加哥 非洲豬瘟

延伸閱讀

美國提議舉辦民主峰會 俄羅斯外長抨擊加深分裂

歐盟：與其討論讓渡專利 美國更應出口疫苗

中國新核潛艇裝備導彈 射程逾1萬公里 威脅美國本土

飛美旅客出示COVID-19證明 准用自我檢測工具

相關新聞

美股再創高 市場聚焦通膨

美股標普500和道瓊工業指數上周五（7日）雙雙再創歷史新高，科技股在內的成長股大幅反彈。就業報告不如預期，反倒減輕聯準會...

金價周漲3.5% 六個月最強

國際金價連續第三日上漲，且創下去年11月初來最大周線漲幅，美國最新就業報告遠不如預期，強化市場對聯準會（Fed）緊縮貨幣...

美設白宮製造長 抗衡中國

文件顯示，美國參議院委員會領袖打算提案，五年內要在美國投入1,100億美元，用於基礎及先進技術的研發，並設立「白宮製造長...

陸大買美國玉米

美國農業部數據顯示，中國大陸上周五（7日）一口氣採購了136萬噸玉米，採購量創美國史上單日第五大，反映出中國繼續在國際市...

阿富汗首都一學校驚傳爆炸 至少40人死亡

路透報導，阿富汗首都喀布爾Sayed ul Shuhada學校8日發生爆炸，至少造成40人死亡、46人受傷送醫。美國宣布...

萬物皆漲的時代 連這個日用品都可能變貴

近來從黃小玉到銅鐵等原物料，無一不漲，而美國民眾接下來可能必須煩惱，連衛生紙也變貴，因為製造衛生紙的原料，也就是紙漿的價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。