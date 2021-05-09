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陸大買美國玉米
美國農業部數據顯示，中國大陸上周五（7日）一口氣採購了136萬噸玉米，採購量創美國史上單日第五大，反映出中國繼續在國際市場大手筆採購穀物。
彭博資訊報導，根據美國官方資料，大陸最新採購的這批玉米，9月1日開始的行銷年度才會出貨，而大陸本季已經購買逾2,000萬噸玉米，主要是之前受非洲豬瘟影響，國內豬隻數量銳減，現正逐步擴大養殖。
中國如此大手筆採購穀物，也是帶動國際糧食價格頻頻創高的主因，例如芝加哥玉米期貨過去一年來價格已翻倍，上周突破每英斗7美元，為2013年來首見，7日收盤漲1.88%，報每英斗7.3225美元，為八年來最高，一周來漲了8.8%。巴西等主要產地雨水不足，加上生質燃料等需求強勁，都是讓玉米價格水漲船高的因素。
芝加哥黃豆期貨上周五漲到2012年10月來最高，收在15.8975美元，周線漲3.6%。
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