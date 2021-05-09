聽新聞
test
0:00 / 0:00
美設白宮製造長 抗衡中國
文件顯示，美國參議院委員會領袖打算提案，五年內要在美國投入1,100億美元，用於基礎及先進技術的研發，並設立「白宮製造長」（CMO）新職，以因應中國大陸日增的競爭壓力。
根據路透取得的131頁立法草案副本，這項獲兩黨支持的「無盡邊疆法」（Endless Frontier Act）法案，將授權約950億美元，用於關鍵技術的基礎和先進技術研究、商業化、教育及訓練計畫；這些領域包括人工智慧（AI）、半導體、量子計算、先進通訊、生技、先進能源等。
這項法案還將另外授權動用100億美元，設立至少十座區域技術中心，並擬定供應鏈危機因應計畫，以解決如晶片荒等問題。路透另外取得的信函顯示，美國汽車產業光是4月便因晶片荒失去2.7萬個工作，敦促國會要撥款提升晶片產能。
這項經修訂的法案版本，定12日進行辯論，還將新設由參議院認可的製造長職位，這名官員將在總統行政辦公室服務，且將領導新設立的「製造業暨工業創新政策辦公室」。
法案規定，除非取得豁免，否則將禁止中國企業參與「美國製造」計畫。這個計畫是由美國政府和企業共同主導，提高產業競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言