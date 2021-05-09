美設白宮製造長 抗衡中國

文件顯示，美國參議院委員會領袖打算提案，五年內要在美國投入1,100億美元，用於基礎及先進技術的研發，並設立「白宮製造長」（CMO）新職，以因應中國大陸日增的競爭壓力。

根據路透取得的131頁立法草案副本，這項獲兩黨支持的「無盡邊疆法」（Endless Frontier Act）法案，將授權約950億美元，用於關鍵技術的基礎和先進技術研究、商業化、教育及訓練計畫；這些領域包括人工智慧（AI）、半導體、量子計算、先進通訊、生技、先進能源等。

這項法案還將另外授權動用100億美元，設立至少十座區域技術中心，並擬定供應鏈危機因應計畫，以解決如晶片荒等問題。路透另外取得的信函顯示，美國汽車產業光是4月便因晶片荒失去2.7萬個工作，敦促國會要撥款提升晶片產能。

這項經修訂的法案版本，定12日進行辯論，還將新設由參議院認可的製造長職位，這名官員將在總統行政辦公室服務，且將領導新設立的「製造業暨工業創新政策辦公室」。

法案規定，除非取得豁免，否則將禁止中國企業參與「美國製造」計畫。這個計畫是由美國政府和企業共同主導，提高產業競爭力。