美股再創高 市場聚焦通膨

美股標普500和道瓊工業指數上周五（7日）雙雙再創歷史新高，科技股在內的成長股大幅反彈。就業報告不如預期，反倒減輕聯準會（Fed）得提前考慮量化寬鬆退場的壓力。投資人將目光轉向另一個Fed可能動向的風向球─4月通膨數據。

道瓊7日上漲229.23點，收在34,777.76點；標普500漲0.7%，收4,232.60點。兩大指數分別創下今年第26個和第24個收盤紀錄，周線漲幅各為2.7%和1.2%。那斯達克綜合指數大漲0.9%，讓周線跌幅收斂至1.5%。

晶片股為主的費城半導體指數上周五漲1.5%，台積電ADR微跌0.2%，但一周下來都保住漲勢。

美國4月非農業就業人數僅增加26.6萬人，失業率從6.0%微升到6.1%，這兩個數據都遠低於市場所料，3月新增就業也下修為77萬人。

TD證券全球利率策略主管米斯拉表示，最新就業數據再次提醒大家，美國經濟復甦還有長路要走，也因此減輕「Fed得開始思考減碼和自貨幣寬鬆退場的壓力」。

也就是說，就業數據遠不如預期，更加篤定Fed不會比預期更快升息，反而成了市場的利多消息。TD Ameritrade 首席市場策略師基納漢指出，科技股掀起了「鬆一口氣的漲勢」。他認為，4月報告不如預期，又下修3月數字，這表示Fed可能要看到就業情況出現更多顯著進展，才會考慮調整貨幣政策。

投資人關注的焦點於是直接轉到本周公布的通膨數據。如果周三公布的消費者物價指數（CPI）顯示通膨加速，可能再度引發Fed得比原先預期更快收緊貨幣政策的熱議。

Bleakley顧問集團投資長布克瓦說：「更有關係的是CPI的月比變化。如果按月漲幅開始升溫，出現0.3%到0.4%的漲幅，就不是一時性的現象，Fed就得多加留心了。」

令人失望的就業數據也引發美債震盪，據Tradeweb報價，美國10年期公債殖利率周五一度跌到1.487%，報告公布前在1.570%左右，最後收在1.576%，止住連五日的跌幅。