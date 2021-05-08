米價持穩 抑止糧食危機擴大

近來穀物價格飆高，引燃糧食成本飛漲和全球饑荒的疑慮，但在玉米、黃豆、小麥行情扶搖直上的同時，世界食用人口眾多的稻米價格相對持穩，有助於防止糧食危機擴大，至少目前而言是如此。

稻米是超過30億人的主食，目前為止米價並沒有跟著玉米、黃豆、肉類等農業商品一起暴漲，儘管整體而言已高於 一年前的價位，但在越南、泰國、印度等出口大國，米價近幾個月來甚至走跌，反映新一期稻作收穫改善。

米價走勢與眾不同的一大原因是，稻米主要種來供人食用，有別於其他穀物因餵養牲畜的需求日增而推升價格。中國大陸對豬飼料的胃口似無止盡，加上惡劣天氣限縮全球穀物和油籽供應，導致玉米和黃豆價格漲上逾八年來高峰。

主要用於製作麵包、麵條、麥片、餅乾等食物的小麥價格也已大漲，因為小麥也愈來愈常用作動物飼料，取代昂貴的玉米和黃豆。自去年8月至今，小麥價格已躍漲逾40%，玉米和黃豆更分別飆漲120%和70%左右。至於稻米，同時期在芝加哥期貨交易所價格大漲22%，但作為亞洲基準的泰國白米漲幅僅4%。

米價持穩可望阻止糧食漲價的衝擊面擴大。全球糧價已升到2014年來最高，促使世界銀行與聯合國對糧食安全示警，令人憂慮2008年和2011年的夢魘捲土重來，當年糧價飆漲在非洲、亞洲和中東逾30國掀起暴動，引發政治動盪和「阿拉伯之春」革命浪潮。

這回穀物行情竄升對日常食品價格的衝擊，已可從墨西哥薄餅和巴西牛肉漲價瞧見端倪。在美國，培根等肉品也漲價，反映飼料成本升高。亞洲較不受影響，因為首屈一指的主食是米，不是麥。

目前米價大漲的風險低，因為全球供應無缺，導致美洲乾旱的「反聖嬰現象」（La Nina）反倒給亞洲大半地區帶來降雨。全球逾九成稻米在亞洲種植、食用。