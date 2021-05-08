德國運動服飾大廠愛迪達（Adidas）上季業績比市場預期出色，並調升全年營收展望，因接下來的運動賽事可望引發消費者的強勁需求，顯然無懼中國大陸民眾的抵制聲浪。該公司股價在7日盤中應聲大漲近8%。

愛迪達7日公布，以固定匯率計算的第1季營收比去年同期成長27%，達52.7億歐元（63.6億美元），優於市場預期的50億歐元；上季息前稅前盈餘（EBIT）為7.04億歐元，比一年前暴增逾九倍，也遠比分析師預期的5.75億歐元出色。

由於大陸銷售回溫、網購業績成長及歐洲冠軍聯賽等大型賽事將回歸，愛迪達上修今年的營收成長率，從3月原估的15%-19%左右，調高到將近20%，本季銷售則可能勁增約50%。

愛迪達發布的最新財測，應能平息一些擔憂。投資人原本擔心，愛迪達因為拒用新疆棉而受到大陸民眾抵制，會對業績帶來衝擊。

投銀Jefferies分析師葛齊尼克說，愛迪達些微上調2021年自體成長率預期，暗示遭大陸民眾抵制的影響，似乎沒有那麼明顯。愛迪達7日並未直接提及新疆棉議題，只說新展望已考量到地緣政治局勢、歐洲封鎖等問題。