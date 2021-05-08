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BMW Q1淨利增 疫情添變數

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
BMW上季淨利大增，維持全年展望不變。（路透）
BMW上季淨利大增，維持全年展望不變。（路透）

儘管近來原料成本高漲且「晶片荒」持續延燒，但德國豪車品牌寶馬（BMW）上季淨利仍大增，且BMW的全年獲利展望維持不變，力拚汽車部門的獲利達到預估區間的高標。

BMW 7日表示，第1季淨利激增至28.1億歐元（33.9億美元），遠高於去年同期的5.54億歐元，營收增至267.8億歐元。

BMW確認上季汽車部門的息前稅前淨利（EBIT）為22.4億歐元，遠優於一年前的2.29億歐元，EBIT利潤率更是飆升至9.8%。

BMW表示，全年展望仍不能排除新冠肺炎疫情帶來的不利影響，且銠、鈀、鋼材等持續上漲的原料價格，也可能衝擊獲利。BMW執行長錫普斯說：「我們在第2季未必能全身而退。」

然而，BMW仍維持全年展望不變，並預計今年整個集團的稅前淨利將遠高於去年，而交車量也將穩定增加。如今，BMW力拚汽車部門EBIT利潤率達到預估區間6%-8%的高標。此外，BMW迄今基本上沒受到全球車用晶片短缺所帶來的衝擊，直到上周影響才開始浮現，BMW被迫減少英國、德國兩座工廠的輪班次數。

各界如今都在努力提高晶片產量，例如歐盟執委會計劃在2030年前，提高該區晶片產量達到目前的兩倍。鑒於企業和政府重視「晶片荒」問題，BMW認為，全球車用晶片短缺使汽車產能受阻的情況，終將解決。

BMW執行長錫普斯6日表示：「全球都在密切關注這個問題，預計最遲在兩年內恢復供需平衡。」他7日另指出，他不認為晶片短缺會嚴重衝擊BMW產能，BMW也會優先生產高利潤車款，以因應局勢變化。

BMW 車用晶片 德國

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