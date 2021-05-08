銅價創高 今年來漲三成

國際銅價7日創高，突破2011年締造的紀錄，反映全球經濟回溫、需求激增。

路透報導，倫敦金屬交易所（LME）銅價7日盤中一度漲2.6%至每噸10,356美元，超越2011年創下的每噸10,190美元歷史紀錄。銅價今年來已上漲約30%，從去年3月低點迄今大漲135%。

銅被視為景氣指標，也是這波原物料漲勢的先鋒，目前從木材到鐵礦砂等原物料商品，都已創多年新高或歷史新高價。政府推出經濟刺激措施與疫苗接種計畫，讓市場預期需求激增、供應吃緊。此外，各國推動環保能源轉型也讓銅增添利多因素，銅可用於電動車和風力發電機渦輪的生產過程。

國泰君安期貨分析師表示：「在當前多頭氛圍之際，難以預測銅價何時會轉折。」他說，總體環境寬鬆、充裕的流動性與疲弱美元將持續帶動銅價，商品普遍大漲主因市場押注通膨上揚。

隨著銅價大漲，全球最大黃金生產業者Newmont執行長帕爾默在財報會議上表示，該公司尋求透過數個「大型計畫」增加對銅的業務部位。就算僅一項實現，到2020年代末期，銅占該公司的總產出的15%至20%。

不過，瑞士礦商嘉能可執行長葛蘭森伯格表示，銅價將必須從當前的水準再上漲50%，才足以鼓勵礦商增加新供應以滿足需求。