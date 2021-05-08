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三標的竄紅 投資人青睞

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電

比特幣與狗狗幣今年價格暴漲後，散戶投資人正進一步探索加密貨幣領域，物色下一個可能竄紅的投資標的，如今投資人已將注意力轉向唯鏈幣（VeChain）、極特幣（DigiByte）和SafeMoon等新興數位資產。

年初至今，唯鏈幣的價格已狂飆900%以上，市值達到約133億美元。SafeMoon自3月推出以來，價格已經勁漲逾20,000%，市值升至37億美元。

投資人從一種投機性資產跳換到另一投機資產的現象，顯示市場狂熱情緒加劇，這種狂熱已推高白銀等大宗商品、股票及加密貨幣的一系列資產價格，也展現了拿到政府刺激支票、在疫情期間更常待居在家的新手投資人，如何成為金融市場中一股不穩定的新生力量。

這些新手散戶通常是受線上論壇和聊天群內的傳聞和猜測鼓動，進而出手下注，這股風氣促使更多經驗豐富的基金經理示警，表示市場過熱，當價格走勢出現反轉時，散戶恐怕會賠錢。

疫情 比特幣

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