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美就業不夠力 QE退場憂慮降

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
政府發放紓困金優渥，雇主徵才困難。（美聯社）
政府發放紓困金優渥，雇主徵才困難。（美聯社）

美國4月就業快速降溫，非農業就業人數僅增加26.6萬人，遠低於市場預估的100萬人，也比3月時增加77萬人（修正後數字）劇減，且失業率意外上揚。

主因政府發放的紓困金優渥，使勞工就業意願偏低，雇主徵才困難，而職缺激增，可能影響第2季景氣復甦力道。

就業數據偏弱，使市場對聯準會（Fed）量化寬鬆政策（ＱE）可能提前「退場」的憂慮下降，美股7日早盤在科技股帶動下上漲，標普500指數再創新高。美國勞工部7日發布的數據顯示，4月失業率從6.0%微升到6.1%，高於預估的5.8%；民間部門就業增加21.8萬人，遠低於市場預估的93.3萬人，也比3月的70.8萬人明顯減少；其中製造業不增反減1.8萬人，遠遜於市場預估及3月時的增加5.4萬人；由於疫苗接種快速普及，經濟活動逐漸解封，使休閒、接待業的就業增加，但運輸及倉儲業就業卻劇減。今年2月及3月就業人數也一併下修，比之前公布的數據合計少了7.8萬人。

經濟學者及企業主管指出，拜登政府提供額外的失業福利，以及3月的新一輪「紓困計畫」直接發給民眾現金，民眾手頭現金充裕，使雇主願意提供的薪資不易吸引勞工，經濟復甦動能因而減弱，Fed也不必急於縮減寬鬆政策規模。美股三大指數早盤同步走高，標普500改寫歷史新高，那斯達克更大漲1%。

根據官方資料，4月平均時薪比3月大幅提高0.7%，遠高於市場預估的持平，也優於3月時的減少0.1%；時薪月比雖大幅上升，但顯然仍不足以吸引勞工積極重返職場。另外時薪僅比去年同期微幅增加0.3%，雖比市場預估的下滑0.4%稍好，但遠低於3月的升幅4.2%，可能是受到「比較基期」不穩定的影響 。上月平均每人每周工時為35小時，比市場預估及3月的34.9小時略高。

上月勞動參與率上升0.2個百分點，為61.7%，比預估的61.6%略高，顯示全職勞工人數繼續增加。

失業 標普

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