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Fed示警 金融體系脆弱

經濟日報 / 編譯葉亭均任中原／綜合外電

聯準會（Fed）在金融穩定報告中表示，各種資產市場的風險胃納上升，不斷拉高估值，並在美國金融體系中產生脆弱性。市場觀察人士認為，Fed雖未明說股市出現「泡沫」，但其實已很含蓄地影射此一現象，也反映出Fed已聚焦資產價格的問題。

主席鮑爾在上個月的決策會後，曾說部分金融市場「有一些泡沫化，這的確是事實」。

負責金融穩定委員會的Fed理事布蘭納德6日在與報告一同發布的聲明中表示：「與風險胃納升高相關的脆弱性正在增加。

應留意被拉高的估值加上企業負債水準非常高，因為這可能放大重新定價事件的效應。」

Fed並認為一些資產的價格「相對於歷史的常態來說已經偏高，即使是在考慮到公債殖利率之後亦然。一旦風險胃口下降，資產價格很容易重挫」。

這份報告也提到Archegos資產管理公司「爆倉」事件，布蘭納德還特別對此事在聲明中強調，避險基金曝險部位的能見度甚低，風險很容易受忽略，呼籲應「更詳細、更頻繁地揭露資訊」。

Fed近零利率和大規模購債的措施，已導致市場亟欲追尋收益，並帶動包括投機性股票、加密貨幣和高殖利率債券等高風險投資在內的資產價格。

報告指出：「指標顯示在2021年初，股票市場的風險胃納較高，包括高成交量和所謂迷因股價格波動的情況，這些迷因股在社群媒體流行後交易量增加」，「透過特殊目的收購公司（SPAC）發行股票的增加也顯示股票投資者的風險胃納高於一般水準」。

低利率也正影響實質經濟。在房地產需求旺盛和供應稀少的情況下，房價比去年同期漲了12%，房市榮景也帶動木材期貨攀抵新高。報告表示，房價上漲對於透過拉高抵押房屋淨值的借貸者有利，但那些處於寬限程序中並在受疫情打擊嚴重產業中服務的借款人，在退出時可能會受創。

彭博資訊債務市場專欄作者查帕達（Brian Chappatta）指出，Fed在這份報告中雖然不方便直接說出股市 「泡沫（bubble）」，但其實已經很含蓄地影射此一現象。Fed特別強調金融市場中一些最為「泡沫化」的資產，包括新上市股票（IPO），SPAC及所謂的「迷因股」。

許多非價格性指標已顯示，目前股市投資人的風險胃口處於歷史上的相對高點，例如IPO的速度已經加快到1990年代以來之最；再者，IPO激增是得到SPAC的支持，這些SPAC本身並無業務，上市的目的就是要購併一些有在營運、但不易上市的公司。

Fed IPO 房地產

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