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印度暫禁進口陸製wifi設備 影響企業產品推出

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
印度暫停批准進口大陸wifi模組，導致戴爾、HP、小米、Oppo、Vivo及聯想等企業推遲在印度推出產品。圖／取自新浪網
印度暫停批准進口大陸wifi模組，導致戴爾、HP、小米、Oppo、Vivo及聯想等企業推遲在印度推出產品。圖／取自新浪網

兩名行業消息人士指出，印度已連續數月暫停批准進口大陸wifi模組，導致戴爾、HP、小米、Oppo、Vivo及聯想等大型廠商推遲在印度推出產品。消息人士說，從大陸進口任何搭載wifi模組的電子設備成品，包括藍牙音箱、無線耳機、智慧手機、智慧手錶及筆記型電腦，都遭到延遲。

路透報導，消息人士指出，印度政府的無線規畫與協調部（WPC）至少從去年11月以來便暫停批准從大陸進口電子設備成品wifi模組的申請，這兩名消息人士熟知各家廠商遊說爭取放行的情況。

其中一名消息人士說，從那時候起，來自美國、大陸、韓國企業的80多件申請案都在等待WPC批准，甚至一些成品來自大陸的印度企業申請也在等待WPC批准。

在印度總理莫迪呼籲加大經濟自力更生程度之際，印度對大陸進口商品採取了強硬立場。他的民族主義政策幫助促進了印度智慧手機組裝業務增長，消息人士認為，政府的意圖是說服企業把更多的電子設備放在印度生產。

一名消息人士表示，印度政府的想法是促使企業在印度生產這些產品，但科技公司處於一個很為難的境地，如果在當地生產，就意味著大規模投資以及要等待很長時間才能獲得回報；另一方面，政府對進口設置障礙，意味著收入的潛在損失。

之前印度允許企業自行申報無線設備，這讓進口變得比較容易，但2019年3月的新規定轉變成要求企業必須獲得政府批准。

雖然印度的市場和出口潛力已經使其成為全球第二大手機生產國，但科技分析師和業界人士表示，印度尚不具備可以讓企業大舉投資生產IT產品和智慧可穿戴設備的規模。

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