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台積電ADR漲1.4% 較台北交易溢價拉大為11.5%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四漲1.4%收117美元，較台北交易股票溢價11.5%。費城半導體指數上漲0.8%。

道瓊工業指數周四收於紀錄高位，就業市場持續改善，抵銷通膨疑慮對大盤的影響，企業財報也相當樂觀。如今投資人正觀望周五將公布的美國非農就業數據。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數上漲318.19點，至34548.53點，漲幅0.9%，今年來第23個刷新收盤高峰；標普500指數上漲34.03點，至4201.62點，漲幅0.8%，較4月29日創下的紀錄高點還差0.2%。那斯達克綜合指數上漲50.42點，漲幅0.4%，至13632.84點。

台灣加權股價指數大漲150.92點收16,994.36點。台積電漲0.3%收587元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 109.46 +0.90 107.50 1.83

中華電 CHT 113.52 +0.42 113.00 0.46

台積電 TSM 654.26 +1.40 587.00 11.46

聯電 UMC 52.12 -0.75 51.30 1.59

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 紐約 半導體

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