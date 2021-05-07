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印度疫情燒 衝擊全球海運業

經濟日報 / 編譯葉亭均、記者黃淑惠／綜合報導
包括新加坡在內，多國港口禁止印度船員換班船舶入港。（路透）
包括新加坡在內，多國港口禁止印度船員換班船舶入港。（路透）

印度新冠肺炎疫情持續惡化，中國大陸、新加坡和阿拉伯聯合大公國等國的港口，已禁止最近曾輪換來自印度船員的船舶入港，成為國際海運業遭受的最新衝擊，可能在運能原已緊繃的海運產業產生連鎖效應。

業界指稱，全球疫情續爆，對航運產業的影響，可能更甚於長賜輪塞港效應，雖影響有多大仍須觀察，但全球貨櫃、散裝船運力若續減，已漲翻天的運價恐持續飆漲。

英國金融時報（FT）報導，根據多國海事當局的公告，新加坡和阿拉伯聯合大公國的富吉拉港口已禁止最近期曾輪換船員、而船員來自印度的船舶入港。Wilhelmsen Ship船舶管理公司的數據顯示，中國大陸舟山也禁止過去三個月內曾到過印度或孟加拉的任何船舶或船員入港。

航運業主管還表示，儘管這些來自印度的船員在登船前進行隔離檢疫、且篩檢為陰性，但後來登船後篩檢又呈陽性。供應船員的新加坡業者Synergy海事集團執行長烏尼（Rajesh Unni）表示：「此前，我們發生過船上有一或兩人感染。如今，我們面臨的情況是一整船非常迅速被感染，這代表船隻本身停擺了。」

印度過去24小時新增確診新冠病例超過41.2萬人，染疫總人數超過2,100萬人，已癱瘓當地醫療體系。

南非港口當局表示，一艘來自印度、本周抵達南非港口德班的船隻被隔離，原因是有14名菲律賓籍船員的新冠病毒篩檢呈現陽性。該船的輪機長已因心臟病死亡。

印度、菲律賓和中國大陸是全球最大船員來源國。根據國際海運總會的數據，全球估計160萬名船員中，約有24萬名來自印度。

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