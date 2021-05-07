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特斯拉Q2產能傳全數賣光

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
Electrek稱特斯拉第2季的產能售罄，激勵特斯拉股價盤前大漲。圖／路透社
Electrek稱特斯拉第2季的產能售罄，激勵特斯拉股價盤前大漲。圖／路透社

電動車新聞網站Electrek引述知情人士報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的產品需求目前格外強勁，第2季的產能料創新高，且已售罄。

特斯拉執行長馬斯克在2021年第1季的財報法說會上，曾提及該公司電動車的火熱需求；他表示：「消費者對電動車的看法確實有所改變；第1季的需求向來會下滑，但今年第1季卻沒有往常會見到的季節性衰減，需求反倒增加。」

Electrek報導指出，特斯拉電動車需求暢旺的趨勢看來正延續至第2季。報導引述知情人士指出，特斯拉已向員工告知，第2季還有兩個月才結束，但產能卻已經售罄。

新版Model S和Model X的需求強勁符合預期，因為這兩款電動車的生產作業本已延誤，使本季的交車受限；不過Model 3和Model Y的需求仍持續攀升，產能同樣也已售罄。

產能售罄，代表特斯拉接下的任務是在本季結束前生產及交付這些電動車，並且為第3季儲備庫存。

特斯拉上季產能已創18萬338輛的紀錄，本季產能預期將略高於上季，主因為Model S生產作業重新啟動，以及上海廠、加州費利蒙（Fremont）廠的Model Y產量增加。

Electrek表示，特斯拉本季產能將創紀錄，且已售罄，的確表現不俗；特斯拉並未向員工透露公司規劃的產能，但突破20萬輛大關不算意外。

與此同時，特斯拉6日聲明表示，將開發一個資料庫，讓中國大陸車主能夠取得車輛相關數據；特斯拉指出，資料庫預定今年稍晚上線運作，但未說明其他具體內容，例如數據是否能免費取得，或者哪些行車資料會被上傳。

這是汽車製造商首度在中國大陸宣布此類計畫；過去幾年來，愈來愈多車廠在車輛上安裝攝影機和感測器，捕捉車輛周遭的影像；如何管控這些影像的使用、傳送和儲存，正成為汽車業和監管當局的挑戰。

中國大陸4月公布草案，以確保智慧汽車產生的數據之安全性；特斯拉高管表示，該公司電動車在大陸獲取的數據，都儲存在大陸境內。

特斯拉 馬斯克

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外媒稱特斯拉第2季產能售罄 盤前股價應聲大漲

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