福斯：汽車晶片荒將惡化

福斯汽車（Volkswagen）6日調高今年獲利預測，但也警告汽車業面臨的晶片短缺困境將在第2季加重。隨著車用晶片短缺持續惡化，車廠已開始先拿掉導航系統等高科技配備，至少維持住部分產量。

福斯6日表示，預期今年營業利益率5.5%至7%，高於先前預期的5%至6.5%。執行長戴斯表示：「今年一開始就有很好的銷售動能，營業利潤增長走勢強勁。」

各大車廠正苦於嚴重的晶片短缺，因而被迫減產。戴斯表示，福斯將在第2季感到更多晶片荒的苦痛，部分產線將暫停數日或數周，雖然遭受到的影響沒有其他對手那麼顯著。

車廠去年底剛碰上晶片短缺問題時，嘗試關廠停工，想熬過困難期，但現在開始發揮創意，以求至少維持住部分產量。

日產汽車將原是標準配備的導航系統拿掉；道奇RAM 1500皮卡用來監看盲點的「智慧」照後鏡，由標配改為升級版配備；雷諾汽車Arkana休旅車則停止提供方向盤後方的大尺寸數位螢幕，以節省晶片。法國雷諾和日本日產則採取將稀缺元件分配給利潤較高的暢銷車款。